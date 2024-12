TSE: los adultos mayores que no votaron no necesitan certificado de exención ni pagarán multa

Las personas de la tercera edad, que ayer no acudieron a los centros de votación para sufragar, no necesitan acudir a los tribunales electorales departamentales (TED) para tramitar su certificado de exención , informó el Tribunal Supremo Electoral (TSE). Por lo tanto, los adultos mayores pueden realizar sus transacciones financieras con normalidad.

Este documento que otorga el Órgano Electoral está destinado a las personas menores de 70 años que demuestren, con “documentación idónea ”, que se vieron imposibilitadas de ir a votar, y así no tendrán que pagar la multa de Bs 500.

“Nuestra ley del Régimen Electoral (026) prevé que no es obligatorio para las personas mayores de 70 años acudir a votar; por lo tanto, aquellas personas de la tercera edad o mayores de 70 años, que no cuenten con el certificado de sufragio, no van a tener ningún problema en el sistema financiero para realizar sus transacciones financieras”, manifestó a EL DEBER el vicepresidente del TSE, Francisco Vargas.