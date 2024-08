TSE observa las cuatro preguntas planteadas por el presidente Luis Arce para referéndum

De las preguntas 2 y 3.- no cumplen los criterios de claridad, precisión e imparcialidad, por lo que se sugiere una nueva redacción tomando en cuenta las observaciones que devienen del análisis técnico de esos tres criterios. Mientras que de la pregunta 4. - se advierte que como se encuentra redactada la pregunta, no corresponde la realización de un Referendo por Iniciativa Presidencial, sino un Referéndum Constitucional Aprobatorio convocado por iniciativa popular o ley aprobada por 2/3 de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Explicación textual

Las preguntas que envió Arce

Estas eran las preguntas planteadas para el referéndum:



Respuesta: SÍ - NO







2.- ¿Está usted de acuerdo con mantener la subvención a la gasolina especial, como actualmente se encuentra, pese al gran costo económico que significa para las bolivianas y bolivianos, y que al tener un precio mucho más bajo que el internacional se genera contrabando, daño económico al Estado, escasez de dólares y desabastecimiento de combustibles?



Respuesta: SÍ - NO







3.- ¿Está usted de acuerdo con mantener la subvención al diésel, como actualmente se encuentra, pese al gran costo económico que significa para las bolivianas y bolivianos, y que al tener un precio mucho más bajo que el internacional se genera contrabando, daño económico al Estado, escasez de dólares y desabastecimiento de combustibles?



Respuesta: SÍ - NO







4.- ¿Está usted de acuerdo con modificar el artículo 146 numeral I de la Constitución Política del Estado para incrementar el número de 130 diputados para que ningún departamento pierda su actual representación y los departamentos con mayor población reciban mayor número de diputados en función al resultado del Censo de Población y Vivienda 2024?



Respuesta: SÍ - NO