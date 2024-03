TSE observa los requisitos para acompañar el Congreso del MAS en mayo

A través de una misiva dirigida a Lucio Quispe, como representante de los trabajadores campesinos, Esteban Alavi como ejecutivo de los Interculturales y Guillermina Kuno como dirigente de las Bartolinas, indica que uno de los requisitos indican claramente que "al o el representante legítimamente facultado por la organización política, según corresponda, deberá presentar solicitud de supervisión mediante nota formal, dirigida al presidente del TSE o TED, con quince días de anticipación a elección de sus dirigencias".



Sin embargo, afirman que "según asegura el OEP que no cumple. La solicitud de supervisión la suscriben Lucio Quispe Sangalli, Esteban Alavi y Guillermina Kuno. De acuerdo con antecedentes que cursan en el TSE, ninguno de ellos figura entre los dirigentes nacionales del MAS-IPSP registrados mediante resolución TSE-RSP-JUR No. 05/2017. Tampoco figuran los delegados politicos nacionales, los cuales son: Diego Jimenez Guachalla y Nelvin Siñani Condori".



La segunda observación se hace a "los requisitos señalados en los incisos b) y c) del artículo 7; es decir, el Reglamento o normativa específica emitida en el marco del Estatuto Orgánico, si corresponde; y Nómina de representantes que conducían el proceso en cada departamento, acreditados por la instancia interna competente y conforme lo estipula el Estatuto Orgánico según corresponda".



Que según el OEP indican que no cumple, "puesto que no se adjunta la nómina de representantes que conducían el Congreso Ordinario Nacional, acreditados por la instancia interna del partido político".