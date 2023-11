TSE rechaza plazo de ‘evistas’, dice que no anuló ni validó el congreso de Lauca Ñ y la vigilia continúa

La Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral (TSE) rechazó este viernes el plazo que dio el bloque de ‘evistas’ del Movimiento Al Socialismo (MAS) para que revierta la resolución número 344/2023, recalcó que no se pronunció sobre la nulidad o no del congreso de Lauca Ñ, pero sí observó irregularidades en el registro de la dirigencia.

La entidad recordó que tiene 15 días para revisar el recurso, una vez se haya dado a conocer en Sala Plena, hecho que aún no pasó.

En tanto, el grupo político del partido azul continúa con sus vigilias afuera de las oficinas del TSE y del Tribunal Electoral Departamental de Cochabamba. Observan el comunicado del TSE porque dicen que no tiene ni fecha.

De la misma forma, señala que la entidad no anuló ni validó el congreso de Lauca Ñ. “Esta resolución (344/2023) no se pronunció sobre la nulidad o validez del Congreso, por cuanto la competencia del TSE se limita a la supervisión, reconocimiento y registro de autoridades elegidas en un evento partidario, o el registro de un estatuto orgánico”, dice parte del comunicado del ente electoral.

“Es un comunicado que no fecha tiene. No sabemos qué está pasando en el Tribunal Supremo Electoral (…) Lo que nos extraña es que la recusación tiene plazos y los plazos son perentorios, no son indefinidos, entonces le exigimos al Tribunal Supremo Electoral que resuelvan las recusaciones y conozcan nuestro recurso de revisión extraordinaria y de una vez den una solución”, dijo el delegado político.