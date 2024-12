TSE: resultados de las elecciones judiciales pueden estar listos “en dos o tres días” y jornada electoral avanza “sin incidentes mayores”

El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Óscar Hassenteufel, calificó de “normal” la media jornada de votación y adelantó que los resultados de estos comicios estarán listos “en dos o tres días”. La autoridad dijo que hasta esta hora no hubo “incidentes mayores” y que en la ciudad de La Paz ya se cerraron dos mesas de sufragio. Además, el funcionario aseguró que este proceso eleccionario tuvo mayores espacios de difusión a comparación de las dos anteriores elecciones judiciales.



“Nosotros no podemos dar un momento exacto (de entregar los resultados de las elecciones), hemos dicho que los tribunales departamentales (electorales) van a empezar a hacer el cómputo en cuanto se cierren las mesas, es decir, en el transcurso de la tarde los tribunales departamentales van a iniciar sus salas plenas y van a ir realizando el cómputo, esa información la vamos a ir transmitiendo directamente. Esperamos, y confiamos, en que esto se realice muy rápidamente. Los tribunales departamentales tienen la suficiente experiencia para poder realizar ese cómputo muy rápidamente. Es probable que en dos o tres días podamos tener ya una información bastante completa. Saben que el plazo legal es de siete días, pero con absoluta seguridad no va a ser necesario usar ese plazo legal”, resaltó Hassenteufel.



La máxima autoridad electoral destacó que la jornada de votación transcurre sin “incidentes mayores” y detalló que hubo algunos problemas con la falsificación de permisos de circulación y que existe una persona detenida por este caso. Además, confirmó que dos mesas de sufragio ya se cerraron antes de medio en la ciudad de La Paz debido a que los votantes lograron acudir antes de medio día. También ratificó que en el trópico de Cochabamba el proceso de sufragio avanza sin problemas.



“Este proceso tuvo mayor difusión de los méritos de los candidatos, se lo hizo a través de redes sociales como Tik Tok, Instagram y Facebook”, afirmó Hassenteufel sobre los cuestionamientos de la población debido a que no conocían a los postulantes al Órgano Judicial y al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). Además, el presidente del TSE descartó que haya sanciones para los candidatos que supuestamente hayan incurrido en violaciones al reglamento al realizar propaganda en plena jornada de votación.



Al inaugurar la jornada de votación, Hassenteufel consideró que estas elecciones judiciales son “más complejas” que los comicios generales de 2020 debido a que este proceso recorrió un “camino lleno de obstáculos” debido a que esta elección se atrasó un año y no son completas. Además, la autoridad dijo que el ente electoral llega a este día con un “ánimo contradictorio” debido a que, por un lado, lograron organizar un proceso complicado, pero también porque los comicios son parciales debido al fallo del TCP.