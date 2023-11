TSE revela que una decena de integrantes de la nueva directiva del MAS no tienen 10 años de militancia

R eveló que al menos una decena de los dirigentes elegidos en la directiva no cumplían el requisito de 10 años de antigüedad , y que el propio Evo Morales no tramitó ante el TSE su acreditación de militante, como se señalaba en la convocatoria.

La decisión unánime fue rechazar la dirigencia elegida en Lauca-Ñ en cuanto a su registro en el TSE. Nos toca mirar el VAR, ellos dicen que metieron gol, ahora nosotros como árbitro imparcial debemos recurrir a esa tecnología. "Este cuadrito es revelador. La convocatoria señalaba que debían cumplir 10 años de militancia para postularse a la directiva. En la documentación, al menos diez de los elegidos no cumplieron ese requisito, casi todos se inscribieron en 2018 ".

Segundo punto, el vocal Tahuichi apuntó que Evo Morales "no presentó su certificado de militancia, que cuesta Bs 30 y se tramita rapidito. Él no tenía ese documento. "Estamos mirando al MAS. Su convocatoria señala claramente que era necesario presentar el certificado de militancia emitido por el TSE. Esto debió presentar el señor Morales, y no lo hizo en la oportunidad".