TSE sostiene rechazo al congreso del MAS y ‘evistas’ alistan medidas

Sobre este tema, el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, negó que se haya incurrido en violencia durante la intervención policial a la vigilia de militantes del ala ‘evista’, ocurrida el miércoles frente al TSE. “No ha existido violencia. No ha existido ninguna persona herida. No hay ninguna persona de gravedad. No hay ninguna persona que se encuentre en un centro de salud por el actuar de la Policía Boliviana”, afirmó la autoridad.