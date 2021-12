TSE ve innecesaria una auditoría a las elecciones de 2020 y proyecta un nuevo padrón para después del Censo

Escucha esta nota aquí

El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Oscar Hassenteuffel, consideró este miércoles innecesario realizar una auditoría a los comicios de 2020, como solicitó el martes la reunión de cívicos y el cabildo registrado en Potosí.

Recalcó que toda la información sobre ese proceso está disponible para que cualquier ciudadano o instancia pueda revisarla, a tiempo de señalar que las acciones del TSE fueron imparciales y transparentes.

“Yo respeto todas las expresiones, sin embargo, hay una serie de limitaciones, quién haría esa auditoría, tendría que ser una organización con mucha experiencia y capacidad técnica, pero no es necesario, todo el mundo puede tener acceso a las actas de las elecciones 2020 (…) No creemos que haya necesidad de hacer una auditoría, no tenemos nada oculto, todo está al alcance de la población, se puede acceder a la información de manera libre”, afirmó Hassenteuffeld.

El encuentro de cívicos, organizaciones sociales y partidos políticos en Potosí exigió, además, el cambio total de las autoridades del ente electoral y reiteró la necesidad de una auditoría al padrón electoral, así como la libertad inmediata de los “presos políticos”.

“Los bolivianos parece que somos muy desconfiados, hemos puesto una ley que, para ser integrante del ente electoral, no solo a nivel superior, en cualquier función, incluso la menos importante, no hay que tener militancia política ni parientes que sean dirigentes políticos, esperamos angelitos caídos del cielo, en otros países los órganos electorales están conformados por representantes de los partidos y nadie se hace problema, en otros países son los ministerios de gobierno que se encargan de los procesos electorales”, respondió Hassenteuffel.

Respecto a un nuevo padrón electoral, manifestó que tendría un costo de 35 a 40 millones de dólares y que, de emprenderse esa iniciativa, debe ser realizada después del censo de población para actualizar los datos demográficos del país.

“No nos parece conveniente en este momento llevar adelante un nuevo padrón, en todo caso, de llevarse a cabo, hay que hacerlo después del censo, sería un trabajo inútil hacerlo ahora (…) Yo quiero insistir en una idea, el padrón es confiable y podrán verificarlo”, acotó.

Sobre el proceso contra el exdirigente del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), Marco Antonio Pumari, por la quema del Tribunal Electoral Departamental (TED) en 2019, el presidente del TSE explicó que cada instancia regional fue la encargada de presentar las denuncias. Actualmente se investigan hechos similares registrados en Santa Cruz, Beni y Chuquisaca.