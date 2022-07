“Tu plata no sirve”, así dejaron morir a un jubilado argentino por no tener Bs 1.000, denuncian desde el país vecino

Una fuerte denuncia fue replicada por diferentes medios de comunicación de Argentina, donde se recogió el testimonio de amigos de Alejandro Benítez, un salteño que murió después de protagonizar un accidente de transito mientras viajaba por la carretera que une Santa Cruz con Cochabamba. El hombre, según sus allegados, no fue atendido y murió en la sala de un centro médico en donde no quisieron atenderlo por no tener Bs 1.000 en sus bolsillos.



Benítez viajaba en moto con amigos. En el recorrido, tuvo un accidente en la localidad de Ivirgarzama -con un camión en la ruta- y requirió de atención médica.

"Se sintió cómo lo dejaron morir; no hicieron nada. Nos cobraron todo. Siento mucha impotencia porque mi amigo se podría haber salvado", dijo a Cadena 3 uno de los amigos que viajaba con él, cita el medio argentino.

El reporte del Perfil sostiene que el accidente sucedió en una curva entre Santa Cruz de la Sierra y Cochabamba. El hombre fue socorrido por "por pura casualidad", por una ambulancia pasaba por el lugar.

"Una vez que llegó al hospital del pueblo donde estábamos, estaba muy grave y necesitábamos llevarlo a una ciudad más grande o a una clínica privada. No me querían dar la ambulancia para sacarlo de ahí”, contó el hombre sobre su amigo.

El reporte sostiene que Benítez murió en la sala de un hospital mientras esperaba para ser atendido. "Yo le decía que mi amigo estaba agonizando y me decía ''no, no, tu plata no sirve'”, relató.

Para socorrerlo, en Bolivia le pedían Bs 1.000, monto que el hombre no tenía y murió sin recibir atención.

Finalmente, los amigos y familiares juntaron 1.500 dólares para traer los restos a la Argentina y poder darle cristiana sepultura.

Según un reporte de El Tribuno de Salta, Benítez, era un conocido y querido educador que hacía poco tiempo estaba jubilado después de dedicarle años a su trabajo en los talleres de la Escuela de Educación Técnica 3135 de la ciudad de General Mosconi.

En ese urbe argentina hay impotencia por el hecho.

Ve el reporte de la TV Argentina