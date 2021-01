Tuitera, que sufre por su familia con Covid-19, reclama humanidad al presidente

Escucha esta nota aquí

“Yo no tengo nada contra usted, lo reconozco como presidente de mi país y celebré mucho tener uno elegido democráticamente, pero sus palabras de hoy en la posesión del nuevo Ministro de Salud que cito: ‘así como nosotros hemos resistido un gobierno de facto hasta recuperar la democracia, hoy nos toca aguantar y resistir el coronavirus hasta vencer y recuperar la salud para el pueblo boliviano’, me llegan a nivel muy personal y, francamente, me indignan y me duelen”.

Así comienza la carta escrita y publicada en Twitter por Tania Edith Imaña Loza, una ciudadana que decidió dirigirse de esa manera al presidente Luis Arce Catacora como una forma de manifestar su repudio a las palabras dichas por el mandatario y también contar acerca del sufrimiento que está atravesando por su familia contagiada con Covid-19.

“Llevo 16 días de internación de mi papi, 10 en intubación. De los 16 días, 14 tenía internada a mi mami y en medio de ello mi hermano dio positivo al Covid, así como mi cuñada, que luego también necesitó internación, ellos no se encontraban en la ciudad de La Paz. No se imagina la profunda soledad que viví durante días a razón del coronavirus”, dice parte de la misiva.

“No puede decirles a los pacientes en intermedia, a los pacientes críticos en UTI y a sus familiares que ‘aguanten y resistan’ hasta que llegue una medicación. Le pido más humanidad, por favor”, continúa.

Imaña añade, en su escrito, que solicita no solo más humanidad en las palabras del presidente, sino también una disculpa pública para los pacientes y familiares “que estamos atravesando esta enfermedad por simple respeto a nuestra situación”.

También pide asegurar el suministro de los medicamentos requeridos para los pacientes en tratamiento ambulatorio, en internación intermedia y en terapia intensiva.





Escribí está CARTA PÚBLICA al Pdte @LuchoXBolivia a razón de su declaración del día de ayer en la posesión del nuevo Ministro de Salud. Esta carta es respetuosa por favor si la comparte que sea en esos parámetros. Refleja mi dolor como familiar de un paciente en UTI por covid. pic.twitter.com/2hpuvEHnzt— tania (@tanlogico) January 17, 2021





Lea también PAÍS Tuto dice que es “inaguantable” un “Gobierno indolente” y Samuel afirma que urge un plan sanitario El expresidente lamenta que el país alcance el pico de la segunda ola en menos de un mes. Considera que se deben suspender los comicios para garantizar la salud de la población

​