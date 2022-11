Tuto alerta que el Gobierno pone una trampa para no repartir escaños antes de las elecciones 2025

El expresidente Jorge Quiroga advirtió que hay una sentencia constitucional emitida en 2001 por una consulta que realizó el Congreso de la época al Tribunal Constitucional, que señala que la repartición de escaños no se puede hacer con resultados preliminares, sino definitivos, así que advirtió que el Gobierno pone una trampa a los cruceños porque solamente ofrece redistribuir los recursos hasta septiembre de 2024, no los nuevos espacios en la Asamblea.

Quiroga explicó que “cuando en mi gestión presidencial se realizó el censo, el último bien hecho, en septiembre de 2001, el Congreso realizó una consulta al Tribunal Constitucional que respondió en la resolución 001/2001. Los resultados preliminares se conocieron no en seis sino en dos meses, hace mucho tiempo y tecnología atrás, la consulta fue si se podía hacer escaños, porque la convocatoria fue el 16 de noviembre de 2001 es decir seis meses antes , con resultados preliminares, y la respuesta fue que no, debían ser resultados finales. Los mismos que estuvieron listos en abril de 2002. Con ellos, siete meses después del censo, repartimos los recursos y los escaños”.

Explicó que esa discusión se realizará, por ley, en la Asamblea. ¿Entonces, por qué esa instancia no participa en esto?, se preguntó. “Es el Congreso el que debiera decir qué para hacer una ley de redistribución de escaños necesito resultados finales antes de 2024. Ahí está la trampa, el gobierno se compromete a redistribuir recursos, no escaños. ¿Le pregunto, presidente Arce, está o no dispuesto a hacerlo?”.