Tuto apuesta por el “retorno de todas las agencias de seguridad”, para luchar contra los narcos, entre ellas la DEA

“Retorno de todas las agencias de seguridad (…) y también con la DEA, ¿quién no quiere que venga la DEA?, los narcos, los pichicateros, ¿por qué quieren satanizar todo eso?, ¿quién no quiere que venga la (Policía) Federal brasileña?, los narcos, los pichicateros, PCC, Vermelho. ¿Quién no quiere que cooperemos con Paraguay o Argentina?, Marset y su pandilla”, afirmó Quiroga en entrevista con EL DEBER Radio.