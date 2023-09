Tuto dice que el ‘vice’ avaló la ley de la coca

El expresidente Jorge ‘Tuto’ Quiroga señaló ayer que la ley general de la coca fue una legalización implícita del narcotráfico, porque avaló 7.700 hectáreas del trópico de Cochabamba, que no es para el pijcheo y va al narcotráfico.



En un contacto con EL DEBER radio, el expresidente dijo que “La Ley 609 fue criminal porque convirtió al país en el primer país que legalizó la producción de cocaína. Lo dije en marzo de 2017 cuando se hizo esa ley. Así de grave fue, porque se legalizó la producción de 7.700 hectáreas de esa coca a sabiendas de que se destinaba al narcotráfico, subiéndole a Yungas un poco, manipulando un supuesto estudio financiado por la Unión Europea y Naciones Unidas que callaron de forma vergonzosa. Y el señor vicepresidente David Choquehuanca, que hoy apoya esta inciativa de cambiar la ley, calló entonces como canciller”.



Por eso, complementó, “es que ahora tenemos en Bolivia a mafias como las de Sebastián Marset, las brasileñas del PCC y el Comando vermelho, y toda clase de clanes de narcos, porque aquí se puede producir cocaína que se va legalmente a las pozas de maceración”.



Los cocaleros yungueños se reunieron en la Vicepresidencia esta semana, y aunque no estuvo el vicepresidente, en ese encuentro señalaron que informes de la Oficina de Naciones Unidas Contra las Drogas y el Delito (Unodc, por sus siglas en inglés) dan cuenta de que el 94% de la coca de Chapare no pasa por el mercado legal de Sacaba, eso significa que se desvía a la actividad ilícita. Sin embargo, la coca que se planta en la zona tradicional de Yungas es más consumida en todo el territorio nacional.



Mencionaron datos del Ministerio de Gobierno. En 2023 se ha desbaratado 37 laboratorios de cocaína, de esos 27 en Chapare. “Eso demuestra que la coca producida en Cochabamba es destinada al narcotráfico”, según el documento presentado.



En ese marco exigieron que se reduzca o elimine la coca del trópico de Cochabamba.



Andrónico Rodríguez señaló que en la gestión de Hugo Banzer, Jorge Quiroga y de Gonzalo Sánchez de Lozada se registraron en el trópico de Cochabamba más de 30.000 hectáreas de coca. Y en Yungas, menos de 20.000. “Ahora con la Ley General de la Coca, en el trópico hay menos coca que en Yungas”, apuntó. El expresidente respondió que miente, porque él redujo “a la mínima expresión la hoja de Chapare”.



Luego pidió que “en vez de acusarnos entre compañeros del mismo rubro, exhorto a algunos diputados y dirigentes de Yungas a no caer en el juego de acusaciones entre hermanos del mismo rubro; estamos entrando a un problema innecesario que tiene la intención de estrellarse contra algunos dirigentes, en realidad contra nuestro hermano Evo”.