Tuto dice que Evo prohibió a Salvatierra asumir la presidencia en 2019

El expresidente Jorge Quiroga denunció este sábado en el programa ¡Qué semana!, de EL DEBER Radio, que Evo Morales, en 2019, utilizó a la expresidente del Senado, Adriana Salvatierra para sus fines personales, pues le prohibió que asuma la sucesión constitucional que le correspondía, para urdir un plan de escape.

Dice que la estrategia del líder del MAS es crear una posverdad para desestabilizar al presidente Luis Arce, persiguiendo y encarcelando a opositores y posicionando un golpe que nunca asistió, porque su consigna no fue “patria o muerte” sino “poder o escape.

En la entrevista, vía Zoom desde Londres donde asiste a compromisos internacionales, Tuto Quiroga manifestó que Morales está instrumentalizando a la justicia, pues “está claro que está desesperado de volver al poder y ahora se los digo con toda claridad, no lo hará nunca. Pero según él, necesita que pasen demasiadas cosas”.

Detalló que en el frente interno requiere desgastar la gestión de Arce, y por eso denuncia y critica corrupción y narcotráfico, “cuando hace décadas y décadas maneja a los cocaleros que producen la hoja de coca -que según Naciones Unidas- se destina en más de 90% a la cocaína.

Todo, ante un presidente actual que tiene la legitimidad, que puede volver a postular sin la necesidad de recurrir al ridículo argumento de que es un derecho humano”.

Aseguró que Evo Morales busca también “defenestrar a David Choquehuanca, que es su enemigo, y controlar el partido a silletazo limpio porque donde va vuelan las sillas”.

También dijo que el líder del masismo busca eliminar a los opositores, persiguiéndolos y enjuiciándolos. “Pero fundamentalmente, más allá de todo, necesita lavarse la cara porque violó la Constitución Política del Estado, sólo tenía dos mandatos y forzó un tercero argumentando que había modificado la Carta Magna, después hizo un referéndum buscando un cuarto mandato. Bolivia le dijo No y violó el referéndum argumentando que era un derecho humano, y forzó su candidatura. Cuando vio que no podía ganar en primera vuelta frenó el Trep de conteo rápido, montó servidores ocultos, se ejecutó el fraude y empezó la protesta” de los 21 días que terminó con su renuncia.

Cuando se descubrió la irregularidad, el entonces presidente pidió una auditoría a la OEA, la firmó, la publicitaron 10 días y cuando se evidenció los manejos irregulares, el domingo 10 (de noviembre de 2019) “precipita el colapso más grande de la historia de Bolivia. Renuncia por la tarde, pero nadie recuerda que por la mañana decapitó a todos los integrantes del tribunal electoral y anuló las elecciones. Eso significaba que en enero de 2020 expiraba el Ejecutivo y no había autoridades nuevas. Decapitó el órgano electoral cuando sólo quedaban dos meses de mandato. En noviembre se van todos, menos los que necesitaba para garantizarle su salida a México. Quería el colapso total, con Kalimanazo (refiréndose a Williams Kaliman, el comandante de las FFAA)”. Luego dijo que quiso dejar la Asamblea sin masistas, pero eso ya no pudo hacer.

Aseguró que, sin el MAS no se hubiera podido reconstituir el caos. “Sin Adriana Salvatierra en el diálogo de la Universidad Católica Boliviana, sin Eva Copa en la Asamblea, no se hacía. Fue una tarea titánica. Ley electoral para convocar a nuevos comicios, selección acelerada de nuevos vocales, siete del TSE, 45 nacionales, extensión del mandato de Jeanine Áñez, de los asambleístas, gobernadores y alcaldes, porque de lo contrario todo colapsaba”.

Más adelante en la entrevista, Tuto Quiroga se refirió al Tribunal Constitucional. Recordó que en enero de 2020, Eva Copa brinda una declaración, "la más importante de la historia, entra en contradicción sobre el límite de mandato de cinco años, con la continuidad del funcionamiento del Estado, prima lo segundo y por eso se extiende el mandato. Parlamentarios del MAS que hoy acusan a Jeanine Áñez por ese motivo, duraron seis años en su curul”.

Dijo que, "en lugar de agradecer a la Iglesia católica, a la Unión Europea, a Eva Copa, Morales volvió dispuesto a instalar la posverdad, una mentira que es el golpe de Estado, “cuando todos saben que él renunció. Y fíjense la cobardía. No sólo que se va lloriqueando. Aquí nadie podía sentarse a hablar y negociar hasta que él salga a su destino en México. Hoy la cobardía es doble, porque pretenden que Adriana Salvatierra, que la gente que él enviaba a garantizar que se escape, ahora sean los causantes de que pierda el poder. Daba lástima lo que le hacían a la expresidenta del Senado, yo la veía angustiada, ella tenía derecho a asumir, y le prohibieron que lo haga, le dijeron que no lo hiciera. Y no solamente eso, sino que su tarea era, quedándose aquí, garantizar que Morales salga del país”.

Indicó que toda esta estrategia no le funcionará “porque la gente sabe lo que Evo Morales hizo. Él habla de que la línea divisoria del MAS son los nuevos contra los históricos. La gente que está incursionando en política frente a los que estaban con él en gabinete. No es esa, la línea divisoria es los que escaparon versus los que se quedaron. Los que lucharon contra los que se escondieron”.

Con respecto a Arce y Choquehuanca, Tuto dijo: “No son nuevitos, pero reconocemos que el señor Arce, que en principio se asustó, en enero volvió a Bolivia y estaba en la candidatura, el vicepresidente, Eva Copa estuvieron acá. Como ellos, otros no se fueron y ganaron. Lo que más le duele a Morales es que Lucho sacó ocho puntos más de lo que había obtenido él, con fraude”.

Cuando Evo regresó, “revisen los resultados, el MAS baja de 55% a 42%. Evo Morales los hunde”. Dirigiéndose a los gobernantes actuales, Tuto les preguntó: “¿por qué se dejan dominar por él?, ¿por qué seguirle el juego de la posverdad a Morales cuando hay problemas serios en la economía y en la seguridad?. Veo que lo van a soltar a Blas Valencia, yo lo metí preso porque mató a tres policías porque por ladrón mató a tres policías, y por la destrucción del comando en Santa Cruz. Yo lo metí (a la cárcel) por 30 años”.

Lamentó que ahora el narcotráfico esté carcomiendo al país. Mencionó el asesinato de policías en el Urubó, los narcoaportes y otros temas. “El gobierno de Arce insiste con seguir dependiendo de Morales, preguntándole a quién más quiere enjuiciar. Están con la brújula equivocada. ¡Dios mío!, ojalá que Arce despierte o va a terminar peor que Alberto Fernández en Argentina, y Pedro Castillo en Perú. Que alguien le haga sonar el despertador. (Arce) usted tiene más legitimidad, porque usted volvió. Evo y Álvaro García Linera, tanto gritar patria o muerte, son mentirosos, su consigna era poder o escape. Eso quedó demostrado y no importa todo lo que hagan, Evo Morales no volverá”.



Vea la entrevista: