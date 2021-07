Tuto explota contra la UE y España; les dice que su silencio es cobarde y cómplice

Escucha esta nota aquí

La ausencia de una posición institucional de la Unión Europea (UE) y España sobre los sucesos de noviembre de 2019 fue censurada por el ex presidente, Jorge Tuto Quiroga, quien explotó contra ambas porque fueron parte de las mesas de negociación en esas fechas.





“Voy a agradecer a la Unión Europea lo que hizo, aunque voy a repudiar que ahora, cobarde y cómplice, se calle cuando son atacados todos los días y desconozcan el trabajo que hicieron. España, ¿por qué se calla? Hasta pagaron la auditoría de la OEA. Ahora van a decir que vale lo de Salamanca, miren la ridiculez en la que caemos”, criticó en conferencia de prensa.





Según la explicación del propio expresidente, en esas reuniones estuvieron los representantes diplomáticos tanto de la UE como de España avalando el trabajo de pacificación que se intentaba y que incluso estuvieron en las reuniones que se realizaron en la Asamblea Plurinacional de ese entonces, para concertar la elección de vocales y la convocatoria a nuevas elecciones en el país.





También dijo que de esos encuentros fueron parte los miembros de la directiva de la Asamblea entonces a cargo de Sergio Choque en Diputados y de Eva Copa en el Senado. Dijo que en esas reuniones se concertaron las leyes 1266 y 1270.





La sucesión





Junto con Quiroga, estaba presente el abogado Luis Vásquez Villamor, quien fue convocado a declarar por el caso golpe de Estado y aseguró que en las reuniones de la Universidad Católica lo que se determinó fue concertar una salida democrática a la ausencia de poder que se había producido y descalificó las sindicaciones de conspiradores que les lanzó el Gobierno.





Aseguró que nunca se discutió de nombres si no de procesos y el proceso indicaba buscar una salida concertada. Respecto de la sesión sin quorum en la Asamblea donde Jeanine Áñez supuestamente se 'autoproclamó' presidenta del Senado, dijo que no era su papel porque no tenía representación política y debían ser los legisladores que participaron los que ofrezcan explicaciones.





Luis Vásquez había sido convocado en calidad de testigo por los fiscales dentro de la investigación que plantearon sobre el denominado caso golpe de Estado. Vásquez considera que el fallo constitucional 003/2001 está vigente para su aplicación y así fue en 2019.

