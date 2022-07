Tuto Quiroga se presenta en la Fiscalía a declarar por el caso 'Golpe I'

El expresidente Jorge "Tuto" Quiroga llegó este miércoles por la mañana a las instalaciones del Ministerio Público de La Paz para declarar, en calidad de testigo, por el caso 'Golpe de Estado I'. En la puerta de ingreso de la Fiscalía, allegados del MAS lo insultaron llamándolo "golpista" y "asesino".

Tuto, al ser abordado por la prensa, dijo que luego de prestar sus declaraciones ante la Fiscalía hablará con la prensa.

A través de su cuenta de Twitter, el expresidente comunicó a sus seguidores que ya recibió la citación para prestar su declaración por el caso al que él denomina como ‘Tramoya I’.

“Como hago hace 15 años, como haré siempre, ahí estaré”, manifestó en la red social confirmando su asistencia, misma a la que llegó de manera puntual.





En sus redes Quiroga aprovechó la oportunidad para criticar que el Movimiento Al Socialismo (MAS) tipifique de “terrorismo” las reuniones que ellos mismos pidieron y que fueron convocadas por la Iglesia católica, la Unión Europea, la Embajada de España y la Organización de Naciones Unidas.



Otro que debe presentarse a declarar es el excívico potosino Marco Antonio Pumari, quien deberá comparecer desde la cárcel de Cantumarca, donde guarda detención preventiva. Su declaración está prevista para este viernes 8 de julio a horas 10:00, según informó Remberto Subía, asesor jurídico del Comité Cívico Potosinista (Comcipo).

Pumari debe comparecer desde la cárcel de Cantumarca, donde está recluido

“Lastimosamente se están buscando pretextos para poder mantenerlo en prisión, para seguir siendo el trofeo del Movimiento al Socialismo, para escarmentar a las voces disidente que protestamos en contra de un modelo caduco que ha manejado el país y el mensaje del compañero Marco, reunidos el día domingo, es de que no vamos a callarnos, no vamos a bajar los brazos, no nos vamos a doblegar ante estas intimidaciones”, afirmó el jurista.

En el caso “Golpe I” se investigan los hechos que llevaron a la renuncia de Evo Morales y la asunción de Jeanine Añez en 2019. Tanto Tuto como Pumari fueron líderes que expresaron su malestar contra los indicios de fraude electoral.



Este proceso es investigado por la Fiscalía a denuncia de la exdiputada masista Lidia Patty. En días pasados, se presentó una solicitud de ampliación de la imputación contra líderes opositores, como Carlos Mesa, Samuel Doria Medina, Jorge "Tuto" Quiroga, Luis Fernando Camacho, Waldo Albarracín, entre otros.

La denuncia de la exdiputada del MAS es por los presuntos delitos de terrorismo, sedición y conspiración, el caso se activó después de que la expresidenta Jeanine Áñez fuera sentenciada en el proceso “Golpe II” a 10 años de cárcel.

