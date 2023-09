'Tyson', un can antidrogas halló 7 kilos de cocaína ocultos en los asientos de un bus

El rastreo del can 'Tyson' y su guía, una agente de la dirección general de Aduana, Argentina, evitó el ingreso al vecino país de 7 kilos de droga, que estaba ocultos en los respaldares de asientos del bus.

El can olfateó los asientos y pasillos del interior del bus que pretendía cruzar el paso fronterizo internacional en La Quiaca, para llegar a la Argentina. Fue así que detectó los paquetes de droga en forma de ladrillos en los asientos.

La Fiscalía solicitó que el can 'Tyson' y su guía hagan un control antinarcóticos sobre el equipaje de los pasajeros del bus. El can inicialmente marcó las pertenencias de un pasajero argentino, pero al inspeccionarlas no se encontró nada sospechoso, por lo que éste quedó en libertad y supeditado a la causa mientras se continúa con la investigación.