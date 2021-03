UMSA impide que biofísico alemán promocione dióxido de cloro como medicina contra el Covid-19

Escucha esta nota aquí

Las autoridades de la facultad de Medicina, Enfermería, Nutrición y Tecnología Médica de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) determinaron objetar la anunciada conferencia del biofísico alemán Andreas Kalcker en sus instalaciones. Estaba programada para este 26 de marzo.

El europeo iba hablar de dióxido de cloro como medicina contra el Covid-19. De acuerdo a un pronunciamiento público de la UMSA, los científicos de esta casa de estudios superiores indicaron que dicho químico va contra el espíritu científico de la ‘U’ estatal paceña.

Indican que no está aprobado para ser utilizado como medicamento en el tratamiento de enfermedades agudas o crónicas y que no cuenta con el registro sanitario otorgado por la Agencia Estatal De Medicamentos y Tecnología en Salud (Agemed), por lo que no existen evidencias científicas, que apoye el uso de dióxido de cloro o derivados del cloro para prevenir o tratar el Covid-19 y otras enfermedades.

El alemán en la jornada de ayer dio una charla ante un auditorio en la Escuela Militar de Ingeniería (EMI), en la que indicó que investiga las bondades del cloro desde hace 13 años y que ahora este producto es una solución al problema que genera el virus del Covid-19.

