Un 2% de diputados no se vacunó contra el Covid-19; les permitirán sesionar virtualmente

Un dos por ciento de los diputados no recibió la vacuna contra el Covid-19, según reveló este martes el presidente de la Cámara Baja, Freddy Mamani. Les darán la posibilidad de sesionar de forma virtual.

En conferencia de prensa, la autoridad descartó que se vaya a remitir a la comisión de Ética a dichos asambleístas, enfatizando que la vacunación es voluntaria, pero que para ingresar a ambientes del Legislativo se les pedirá el carnet que acredite que recibieron una dosis o una prueba PRC negativa.

“Tenemos el dos por ciento de diputados que no se han acogido a la vacunación, por supuesto les respetamos, se respeta, esa no es una razón para mandarlos a la comisión de Ética, la vacunación es voluntaria y vamos a cumplir como corresponde”, explicó Mamani.

Explicó que si un legislador se niega a vacunarse y presentar una prueba negativa de Covid-19, se les permitirá sesionar de forma virtual, modalidad que se asumió cuando hubo varios contagios en la Asamblea.

“Aquí hay un detalle, el diputado o diputada que esté vacunada, podrá ingresar a estos espacios, podrá cumplir con su trabajo, presentando su carnet de vacuna, quien no esté vacunado presentará su prueba PCR, pero hay otra posibilidad, si no tiene posibilidad de hacerse la prueba, no participará en las sesiones de forma presencial, se lo habilitará de forma presencial”, agregó el titular.

El lunes, la agrupación ‘Creemos’, a través de un comunicado oficial, desautorizó al diputado Caleb Villarroel, por anunciar la presentación de una Acción Abstracta de Inconstitucionalidad de los decretos 4640 y 4641, que exigen la presentación del carnet de vacunación.