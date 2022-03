Arce destaca su victoria con el 55%; Evo habla de la fundación y de los viejos dirigentes

Escucha esta nota aquí

Salvo la palabra unidad, los discursos de las dos principales cabezas del MAS fueron radicalmente diferentes. Mientras Luis Arce recordó cómo pelearon entre 2019 y 2020 para participar de las elecciones, Evo Morales detalló los sacrificios que hicieron para crear este partido y reclamó más compromiso a la nueva generación.





“Hermanos, recordamos esos días de campaña, de lucha con todos ustedes aquí en los diferentes departamentos, donde poco a poco nuevamente tenían la conciencia de trabajo y de proceso revolucionario, de enfrentar a la derecha y lo hicimos con éxito y les ganamos con 55% a la derecha”, dijo Arce en su discurso, en alusión directa a los dirigentes que cuestionan a los que huyeron en 2019 o se refugiaron en embajadas.





Recordó que en tiempos del Gobierno de Jeanine Áñez, los dirigentes del MAS o de las organizaciones eran perseguidos y enjuiciados, procesos que impulsó el ex ministro Arturo Murillo, e incluso dijo que estuvieron a punto de perder la sigla.





“Porque con todas nuestras medidas en salud, educación y en economía hemos demostrado siempre la consecuencia con el instrumento, la ideología, el programa y por supuesto, consecuencia con el pueblo boliviano”, arengó Arce.





Los sacrificios





En cambio Morales recordó cómo llegaron a estos 27 años y reclamó más compromiso a la nueva generación que son los hijos o nietos de los dirigentes del MAS que empezaron a pelear en 1995 contra los gobiernos neoliberales.





“Esta democracia cultural no es gratis, ha costado mucho tiempo, saludo a los viejos dirigentes fundadores del instrumento político, algunos con vida, a sus familias. A la juventud decirles que podemos contar la historia con sus padres, cómo luchamos contra las bases militares, con sus padres luchamos contra las intervenciones militares, con sus padres y abuelos luchamos contra ese modelo neoliberal, contra las privatizaciones, a partir de esta lucha sus abuelos han sido antimperialistas, anticapitalistas”, relató.





Afirmó que en todos los países existen partidos de izquierda y que esos partidos están conformados por politólogos, pero que en Bolivia es el único país donde el instrumento político está formado por los propios campesinos e indígenas.





“Cuando estamos unidos, digan lo que digan y hagan lo que hagan el imperio y la derecha boliviana este movimiento político no para, no estamos en la Casa Grande del Pueblo de inquilinos, no estamos de paso, nos vamos a quedar para toda la vida”, reiteró.

