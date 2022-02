Un árbol cae sobre varios vehículos en una avenida de la ciudad de La Paz

Escucha esta nota aquí

Un árbol de eucaliptus cayó este martes en la avenida Costanerita de la zona de Obrajes (La Paz) y causó daños en cuatro vehículos, tres que estaban estacionados y otro pasaba por el sector.

Obreros de la Alcaldía de La Paz procedieron a cortar el tronco para luego retirar y dejar expedita la vía pública. Existen daños materiales de consideración, pero ninguna afectación a personas.

“Lamentamos estos hechos, gracias a Dios no ha habido pérdidas humanas, sí afectaciones materiales; como Emaverde somos la parte operativa de atención de estas emergencias; estamos colaborando en todo lo que se puede”, informó la gerente general de la Empresa Municipal de Áreas Verdes y Forestación, Ángela Oropeza.

Precisó que este tipo de casos son difíciles de prevenir. “Este árbol es joven, los eucaliptus viven más de 120 años en un hábitat adecuado. Este árbol debe tener 30 años”, explicó la funcionaria.

Personal de la Alcaldía retira las ramas:

Tras la evaluación de lo sucedido, informó que la caída del árbol se debió a la putrefacción de su raíz por efecto de las intensas lluvias. “Lo que ha pasado con este eucaliptus es el pudrimiento de la raíz y estamos con estos casos; la anterior semana hemos tenido alrededor de 10 casos similares de pudrimiento de raíces de eucaliptus, lo que provoca que el terreno ceda”, añadió.

De los cuatro vehículos afectados, uno quedó partido por la mitad debido a la fuerza del impacto y el peso del tronco del árbol, que mide entre 15 y 20 metros de longitud. El dueño es el médico Samuel Orellana, quien trabaja en un hospital de la zona y confesó que no renovó el seguro esta gestión.

“No tiene seguro, se ha vencido justo en diciembre, con los correteos y el trabajo no lo he renovado, el árbol lo ha aplastado por la mitad, casi todos los parabrisas están rotos, las puertas no abren, parece que el chasís está doblado hacia abajo, qué vamos a hacer, no sé”, indicó, de acuerdo al reporte de la Agencia Municipal de Noticias.