Un campeonato de futsal lleva el nombre de Israel Huaytari y estallan las críticas

El hecho aumentó las observaciones contra el legislador del MAS, que en las últimas horas informaba de la destitución de tres funcionarios administrativos. No obstante, sus detractores afirman que eso no es suficiente y menos las explicaciones que él brindó, y exigen que renuncie a la presidencia de la Cámara de Diputados. Al legislador le faltan tres meses para concluir su gestión.

Según el afiche promocional, los grupos deportivos que deseen competir pueden inscribirse hasta el 31 de julio en dichas oficinas que están en la planta baja del edificio del Órgano Legislativo. la inscripción por equipo cuesta Bs 200. No obstante, este medio conoció que el registro estará abierto hasta la primera semana de agosto.

“¿Un campeonato de fútbol con el nombre del diputado Israel Huaytari? No tenía conocimiento de esa actividad”, fue la respuesta de los legisladores consultados por este medio. Unos reaccionaron con sorpresa, otros incrédulos, y no faltó a quienes les causó gracia y esbozaron una sonrisa.

“Lo que faltaba, con todas las denuncias en su contra y con una gestión tan pobre, sin liderazgo y sin sesiones, ahora pone su nombre a un campeonato de fútbol … el cherry sobre la torta ”, dijo una legisladora opositora que prefiere no ser identificada porque “hay temas tan urgentes e importantes que tratar, y hay que dejar de caminar al ritmo que ellos quieren”.

“El señor Israel Huaytari está copiando fielmente las actitudes de Evo Morales . No olvidemos que su jefazo lleva adelante la Copa Evo, mimetizándose también con el señor Pablo Escobar. Entonces, esas son situaciones que realmente demuestran lo que son las personas”, dijo Nayar a EL DEBER.

La legisladora recalcó que no tiene nada en contra de las actividades deportivas, que son un entretenimiento sano para cualquier persona, pero una autoridad que llegó con el voto de confianza de la población debe manejar todas sus actividades bajo principios institucionales y normas de ética y más aún, cuando se enfrenta una ola de críticas por denuncias de irregularidades en su contra.

Es más, se conoce que en 2010 hasta militares de las Fuerzas Armadas, compusieron el “himno a Evo Morales” quien habría instruido entonar la melodía al final de cada acto militar. Pero eso no es todo, cuando Morales era presidente, se imprimieron desde cuadernos, libros y textos escolares como “Las aventuras de Evito”, hasta pasta dental con el rostro sonriente de Morales: “sonrisas sanas, vidas saludables”, se leía en el empaque.

Ahora, esta práctica volvió con fuerza y no solo con la imagen y nombre del presidente Arce, sino con la de servidores públicos como Israel Huaytari que hace torneos deportivos con su nombre, y hasta de concejales municipales como es el caso de la concejal paceña por la “Alianza por el Bien Común – Somos Pueblo”, Lucía Mamani, quien pone chalecos a sus funcionarios con su nombre bordado en esas prendas de vestir.

“¿Renunciará a la Presidencia de Diputados?”, es la pregunta para Huaytari que queda en el aire, puesto que a la última conferencia que dio el legislador, no todos los periodistas fueron convocados, y por lo tanto, no pudieron formularle la interrogante.

Eso sí, Huaytari, anunció que despidió a tres funcionarios que trabajaban con él de cerca, al Oficial Mayor, al Secretario General y al Director de Recursos Humanos, porque “al final no se puede manchar la imagen de esta Cámara de Diputados”. Aseguró que habrá más despidos y que no todos esos funcionarios fueron nombrados por él sino en gestiones de anteriores presidencias, todas a cargo del MAS.

El parlamentario aseguró que en esos hechos de corrupción de sus subalternos él no tiene nada que ver. “No soy yo, son vinculaciones que me quieren inculcar”, afirmó y atribuyó esos “ataques” a intereses políticos del evismo que se resiste a aprobar el proyecto de ley que suprime las elecciones primarias.

“Ésos (ataques) son por pantalla, en el fondo es que no quieren aprobar (las) primarias. Yo me he informado, el chantaje va a ser el caso Huaytari y el (tema) de fondo es (la anulación de las) elecciones primarias”, afirmó el legislador potosino.