Un catequista es enviado a la cárcel acusado de fotografiar a niñas debajo de sus faldas

“Mi hija me dijo: Mamá te voy a contar, pero no te vayas a enojar, (el catequista) me alzó la falda y me tomó fotografías, yo me puse nerviosa, hice caer algo y disimuladamente me tapé, pero nuevamente me preguntó por mi nombre y otra vez me alzó la faldita para tomarme fotografías”, relató la madre.