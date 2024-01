Un comité de la ONU alerta ‘debilidades’ en el Censo y hay preocupación por la justicia

Otro tema es el del Censo para este año, y que incumpliendo la Constitución no se ha realizado el año pasado. Se debe tomar en cuenta que el Censo es fundamental para la verificación de la situación de las naciones indígenas. No se puede combatir la discriminación y la pobreza si no hay datos ni estadísticas claras de la situación de vulnerabilidad de estas poblaciones.

En el punto de la reforma judicial, el Comité dice que no se ha llevado a cabo y exigen que finalmente se realice, y además ratifican que éste no solo es un pedido de este Comité si no que está en la línea de lo que ya se ha pedido a través del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el Comité Contra la Tortura, el GIEI, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, incluso el Relator sobre la Independencia de Magistrados y Abogados de Naciones Unidas. Todos estos organismos han llamado la atención en Bolivia de que no puede seguir un sistema judicial subordinado al Gobierno.