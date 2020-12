UN deja de lado a sus aliados en La Paz y nomina candidato a Alcalde en El Alto

Escucha esta nota aquí

La alianza que forjaron UN, CC y Sol.Bo solo alcanzó para La Paz donde decidieron impulsar la candidatura de Waldo Albarracín. Pero en la ciudad de El Alto, UN, el partido de Samuel Doria Medina, optó por ir solo y presentó al ex secretario de Atención Ciudadana y Gobernanza de este municipio, Henry Contreras como candidato a Alcalde.





El acto de proclamación se realizó la noche del miércoles y no contó con la presencia del líder de este partido que siempre acudía a todos los actos proselitistas de UN. La proclamación estuvo a cargo de la alcaldesa saliente,

Soledad Chapetón, quien decidió no repostular al cargo.





“Hemos decidido renovar nuestra representación, vamos a estar al lado de los compañeros como yuntas, si tenemos que dar un pasito hacia adelante para jalarlos hay que hacerlo, si hay que dar un pasito hacia atrás para empujarlos también hay que hacerlo”, dijo Chapetón en el discurso de presentación.





Henry Contreras, es un funcionario edil que ingresó al municipio como director de comunicación y luego fue designado como secretario de Atención Ciudadana, desde entonces estuvo al lado de Chapetón.





La alianza





UN, CC y Sol.Bo habían forjado una alianza con el objetivo de cerrarle el paso al MAS en La Paz y por eso lanzaron una candidatura conjunta; pero la mayor fuerza política del partido azul es en El Alto y las provincias del departamento de La Paz y no así en la Hoyada, donde no ganó las elecciones para alcaldes desde 2004.





El MAS cogobernó en el municipio paceño en alianza con MSM, cuando Juan del Granado era su líder. Después de la ruptura de esa alianza, los azules no tuvieron control del municipio y la población nunca les dio su confianza en las urnas.





Así el MAS se refugió en El Alto donde tiene su principal bastión. Pero lo perdieron en 2015 cuando Evo Morales impuso la repostulación del controvertido, Edgar Patana, y eso le costó perder el control de esa ciudad.





De ese modo, los tres principales partidos en la sede de Gobierno solo alcanzaron a su alianza para proclamar a Albarracín y aparentemente, cada uno irá solo en la urbe alteña, donde el liderazgo de la ex presidenta del Senado, Eva Copa parece inobjetable y ya fue presentada como la candidata oficial del masismo.





Desafío





Para Henry Contreras, ser el reemplazante de “La Sole” será su máximo desafío político, dijo en su discurso y pidió el apoyo de la ciudadanía que en el último tiempo presionó al gobierno municipal desde distintos frentes. La última medida de presión es el bloqueo en el relleno sanitario de Villa Ingenio que dejará las calles de basura en plena festividad de Navidad y con la pandemia del coronavirus en ascenso.





“Por supuesto que lo acepto con humildad y con entusiasmo. Todos los que me conocen saben que soy una persona de concertación y de consenso, siempre abogo por el dialogo, también no me rajo de trabajar 24 horas, porque amo esta ciudad, porque aquí he nacido, porque aquí es donde he estudiado, porque aquí seguramente voy a morir”, dijo el candidato de UN.