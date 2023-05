Un exjesuita pide que se cancele la personería jurídica de la Compañía de Jesús tras escándalo por pederastia

Este nuevo pedido surge después de que el periódico español El País revelara el diario del cura pederasta Alfonso ‘Pica’ Pedrajas c on el reconocimiento de sus delitos y posibles encubridores de sus actos.

“ Yo denuncié totalmente , caso por caso, persona por persona, nombre por nombre, no dije en general, (pero sólo me decían) y ‘qué más, qué más’”, afirmó.

“La Compañía de Jesús ha emitido un comunicado directo en el que me convocan ante su instancia de investigación y el Ministerio Público, pero me siento devastado y no tengo confianza como para acercarme a ellos. Lo que estamos haciendo (con los exalumnos) es preparar el legajo de expedientes, no es un solo caso”, dijo.