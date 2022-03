Un extraditable fue liberado en 2019 en un operativo realizado en el aeródromo La Cruceña

Escucha esta nota aquí

Salió a la luz de manera oficial que otro megaoperativo fue practicado por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), en el aeródromo La Cruceña, cerca de Cotoca. Ocurrió a fines de 2019, se capturó a 14 hombres, entre ellos un extraditable solicitado por Brasil por delito de tráfico internacional de drogas.



La operación fue realizada el 21 de noviembre de 2019, cuando el gobierno de transición llevaba una semana en el poder. Sin embargo, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico y la Fiscalía antidrogas no presentaron pruebas ante el juez cautelar, salvo el pedido de extradición que pesaba sobre Rolin Gonzalo Parada Gutiérrez. Por esa razón, los 13 capturados fueron liberados y las avionetas que habían sido precintadas se devolvieron.



Este operativo movilizó grupos de élite de la Felcn.

Esta acción ocurrió en el aeródromo La Cruceña, antes llamado Mundaka. Fue el segundo en el mismo lugar, después del que se realizó el 30 de julio de 2019, cuando un informe de inteligencia de la Felcn registra que se procedió a la captura de unos 15 ciudadanos entre extranjeros y nacionales, se incautaron avionetas, armas de fuego y hubo disparos y fuga de otros individuos. Empero, de la misma forma, todos salieron libres por órdenes del entonces jefe nacional de la Felcn, Maximiliano Dávila Pérez, hoy preso en la cárcel de San Pedro de La Paz.



Según el informe de la Felcn, en este operativo fueron incautadas siete avionetas, motorizados, armas de fuego, sustancias controladas, pero la orden de Dávila, máxima autoridad antidrogas del gobierno de Evo Morales, fue determinante pues ordenó que se anule toda la acción, por lo que se liberó a los detenidos e incluso se cambiaron informes y declaraciones.

Maximiliano Dávila está preso desde el 23 de enero, acusado por enriquecimiento ilícito, pero su nombre encabeza la acusación de Estados Unidos a la Corte Suprema de Colombia, pidiendo la extradición del ex policía Omar Rojas Echeverría y de otros ocho personajes del narcotráfico, presos en ese país.



Traficantes liberados

Los informes de la Felcn a los que accedió EL DEBER y que forman parte de un expediente señalan que el operativo en el aeródromo La Cruceña se desarrolló el 21 de noviembre, en virtud a una orden de allanamiento emitida por un juez.

Esa operación tuvo gran despliegue de efectivos policiales y fue calificada como una de las más importantes. Según los informes, fue comandada por el entonces subdirector general de la Felcn coronel Edwin Pérez Mendieta y participaron la jefatura departamental de Felcn de Santa Cruz, los grupos Gisuq-Oriente, Giaef-Oriente y Umopar-Oriente.

El juzgador dio luz verde al allanamiento tras valorar un informe de inteligencia de la fuerza antidroga, que daba cuenta de la urgencia de operar en el aeródromo, al haberse detectado la presencia de integrantes de una red de narcotraficantes que estaba enviando cargamentos de cocaína por aire y tierra a otros países limítrofes con Bolivia, como, Brasil, Argentina y Paraguay.



La solicitud al juez señalaba que era urgente operar e incluso había que violentar seguros y puertas para ejecutar capturas de personas que tenían nexos con el narcotráfico internacional.

En el lugar, según los informes, se detuvo a 14 personas, pero otros lograron huir; hubo intervención de varios hangares, se secuestró y precintó una decena de avionetas para someterlas a microaspirado.



Sin pruebas tras el operativo

El 22 de noviembre, la Fiscalía antinarcóticos presentó ante el juez noveno cautelar a los detenidos. Sin embargo, en ausencia del juez por vacación, el caso fue conocido por el juzgado décimo.



La Fiscalía no hizo ninguna fundamentación, no pidió detención por considerar que no existían elementos de prueba contra las personas. Se aferró a la figura jurídica del in dubio pro reo (duda que favorece al acusado), argumentando no contar con prueba material para presentar imputación y, en este caso, la duda favorecía a los detenidos. La Fiscalía dejó en manos del juez que, al no tener otra alternativa, se vio obligada a ordenar la libertad de 13 personas.



Asimismo, en una audiencia se hizo conocer al juzgador que al menos 10 avionetas precintadas durante el operativo, con sospechas de haber sido usadas para el transporte de cocaína de alta pureza, fueron sometidas al aspirado, pero tras una pericia realizada por especialistas químicos, se informó que el resultado fue negativo; es decir, que no hallaron restos de droga. Las naves fueron devueltas a sus propietarios.



El extraditable en el grupo

Lo que llamó la atención a jueces, a fiscales y agentes de la Felcn es que, en plena audiencia cautelar, la Fiscalía presentó al extraditable Rolín Gonzalo Parada Gutiérrez, que había sido detenido en el aeródromo.



La Fiscalía de Sustancias Controladas, representada en ese momento por Johnny Vaca Diez, informó al juez que entre el grupo capturado en el aeródromo, estaba Rolín Gonzalo Parada Gutiérrez, quien tenía notificación roja internacional con fines de extradición a Brasil. Por ello el fiscal pidió al juez que emita mandamiento de aprehensión por 40 días en la cárcel de Palmasola, mientras se completaban los trámites para hacer efectiva la extradición.

El juez ordenó la detención de Rolín Gonzalo Parada Gutiérrez, ante el pedido y la alerta roja.



Quién es Rolín Gonzalo Parada

La Felcn no presentó ante el juez ningún reporte propio sobre el historial delictivo de Rolín Gonzalo Parada, solo adjuntó el reporte oficial de la Interpol que señalaba la alerta roja internacional.



El reporte señalaba que esta persona era buscada desde 2013 en Brasil. El informe de la Interpol señalaba que “es uno de los líderes de una organización de traficantes proveedores de drogas que actuó en Bolivia y Brasil, coordinando las acciones de transporte aéreo y almacenamiento o distribución terrestre de las drogas suministradas por el grupo.

En junio de 2013 Rolín Gonzalo, estuvo en Campo Grande, Mato Grosso do Sul (Brasil) para actividades de la organización, habiéndose encontrado con sus amigos Iván Fernández Carvalho y Adalto Martins Ferreira, capos del narcotráfico que en el 21 de julio de 2014 fueron capturados en posesión de 350 kilos de cocaína de alta pureza, enviados de Santa Cruz por Rolín Gonzalo Parada.



Además, Rolín Gonzalo Parada Gutiérrez ya era investigado por tráfico de drogas en las operaciones de la Policía Federal de Brasil, practicadas desde 2007.



Cayó preso y salió libre

El 18 de abril de 2019, Rolín Gonzalo Parada Gutiérrez fue detenido y presentado por el entonces ministro de Gobierno Carlos Romero. La exautoridad informó que Rolín Gonzalo Parada,alias de ‘Federi’, fue capturado cuando caminaba por la zona de Equipetrol.



Según Romero, era buscado para su extradición a Brasil por ser considerado un capo narcotraficante. Dijo que se lo capturó gracias a a investigaciones desarrolladas por el Centro Regional de Inteligencia Antinarcóticos (Cerian). Señaló que era parte de una célula criminal y que sobre él pesaba una notificación roja de Interpol de Brasil, acusado por tráfico internacional de drogas y asociación criminal.



La autoridad agregó que el sujeto era propietario de la empresa cruceña ‘Force’, que alquila maquinaria y realiza trabajos de metalurgia. “En principio se pensó entregarlo en frontera a la Policía Federal del Brasil, pero acatando los procedimientos y habiendo la notificación de captura internacional de Interpol, con sello rojo, se procederá con la extradición”, señaló el ministro.



Entre los antecedentes, Romero dijo que ‘Federi’ fue aprehendido en Bolivia en 1995 por tráfico de drogas en la operación ‘Tierra Santa’; en 2000 fue imputado por tráfico de drogas y en 2010, como propietario de la empresa Force fue vinculado al tráfico de 835 kilos de cocaína en Chile.

El año 2011 fue denunciado por daño calificado, asociación delictuosa, amenazas, coacción, allanamiento y robo agravado en la propiedad ‘La Colita’.



En 2014, la Policía brasileña descubrió que ‘Federi’ realizó envíos de droga a ese país.

Dos meses después de su detención informada por el ministro Carlos Romero, el 6 de junio de 2019, Rolin Gonzalo Parada Gutiérrez, logró salir libre. Presentó una apelación ante la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia, presidida por el vocal David Valda Terán, argumentando detención ilegal por lo que pidió su libertad. La Sala Penal, al final declaró admisible y procedente la apelación de Rolín Gonzalo Parada, anuló la aprehensión del juez, de la Fiscalía y la de Interpol.



El hombre salió libre pero lo sorprendente para agentes de la Felcn es que el 21 de noviembre de 2019 fue descubierto en el aeródromo ahora llamado La Cruceña, en otro operativo donde se capturó a 13 sujetos más, que fueron liberados. Agentes de la Felcn que pidieron anonimato se preguntaron: ¿Qué hacía en el aeródromo el extraditable? ¿Por qué quedaron libres todos los otros detenidos? y ¿por qué se liberaron 10 avionetas limpias, pese a informes de tráfico internacional de drogas?.



Fiscalía abrió investigación

La Fiscalía anticorrupción, a la cabeza de Marcela Terceros, abrió de oficio denuncia e investigación contra presuntos autores, tras conocerse del megaoperativo de la Felcn en el aeródromo La Cruceña en noviembre de 2019, de la liberación de 13 personas, del precintado de una decena de avionetas, de la devolución a sus propietarios tras el microaspirado. Asimismo, la Fiscalía investiga la presencia del extraditable Rolín Gonzalo Parada en este aeródromo, sus vínculos con los 13 hombres que fueron capturados en el lugar.



Las investigaciones abiertas por la Fiscalía contra presuntos autores son por los delitos de incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias, falsedad ideológica y beneficios en razón del cargo.



Pese a que la Fiscalía no especifica nombres a investigarse, deja abierta la posibilidad de emitir citaciones contra algunos jefes policiales de la Felcn, fiscales que conocieron el megaoperativo además de otros involucrados en informes de inteligencia sobre la presencia y movimientos de redes del narcotráfico internacional en el aeródromo.



El 22 de noviembre, el entonces ministro de Gobierno, Arturo Murillo, informó de la extradición a Brasil de Rolín Gonzalo Parada Gutiérrez. En esa oportunidad Murillo, reveló que el gobierno de Evo Morales escondió 14 solicitudes de Brasil con 16 nombres de narcotraficantes pesados. Entre ellos figuraban Rolín Gonzalo Parada Gutiérrez, Pedro Montenegro Paz, Mariano Tardelli, Einar Lima Lobo y otros personajes. “Han desaparecido, no hay ninguna solicitud, no están los registros y esto es terrible porque la embajada de Brasil nos ha mandado números, fechas y no hay. Esto es gravísimo, quiere decir que hemos tenido gente que ha estado protegiendo el narcotráfico”, dijo Murillo esa vez. Al final Rolín Gonzalo Parada Gutiérrez, fue extraditado a Brasil para responder por tráfico internacional de drogas.





Las avionetas fueron sometidas a microspirados y devueltas

TRES AVIONETAS ATERRIZAN EN EL AERÓDROMO, LE CAMBIARON DE NOMBRE Y SE OBSERVA ALTO TRÁFICO

Según registros de la Dirección General de Aeronáutica Civil DGAC el aeródromo ubicado cerca de Cotoca, opera desde 2014.

El aeroparque cuenta con varios hangares a lo largo de la pista de tierra de 580 metros de largo por 18 de ancho.



Se llamaba Aeródromo Mundaka, pero cambió de nombre y ahora se llama Aeroparque La Cruceña, autorizado por la DGAC con el registro 023.

En el ingreso al aeródromo, un letrero informa de que todas las operaciones tienen el control de la Felcn y de la DGAC, además del aeropuerto de El Trompillo y de Viru Viru.

Policías de la Felcn afirman que este aeródromo presenta un alto tráfico aéreo desde sus inicios.



EL DEBER evidenció que en menos de una hora aterrizaron tres avionetas en la pista de este aeródromo, luego en tierra las naves fueron escoltadas hasta sus hangares por civiles de pantalones cortos en sus motocicletas.

El director nacional de la Felcn, coronel José María Velasco informó que se realizan investigaciones en torno a un megaoperativo realizado en julio de 2019. Aseguró que en esta gestión no se permitirá actos irregulares pero que ese aeródromo está bajo control.







Las avionetas y precintados de avionetas en el aeródromo







El aeródromo La Cruceña presentaba un alto tráfico aéreo según la Felcn



Lea también Santa Cruz Megaoperativo antidrogas en aeródromo La Cruceña: Hallan armas y municiones y precintan hangares y avionetas Hubo un cruce de fuego. Hay al menos 30 personas aprehendidas, tras las acciones realizadas por las fuerzas anticorrupción y el Ministerio Público, no estuvo presente el director de la Felcn