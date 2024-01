Un grupo de menonitas de Bolivia lleva la deforestación a Surinam

Pero, de pronto, la sinfonía salvaje se ve interrumpida por el rugido de una máquina ‘oruga topadora’. Su misión: tumbar árboles de esa selva que parece infinita, pero no lo es. Y los árboles empiezan a caer de manera descomunal, como en el videoclip de la canción Earth Song, de Michael Jackson.

Esta selva no está tatuada con carreteras de asfalto; para adentrarse en ella es necesario ir por aire o navegar por las venas de sus ríos. Fue así, por un río, que, en diciembre de 2022, una barcaza —como si fuese un portaaviones transportando un F-16 a una labor destructiva— internó la oruga topadora en el bosque de Surinam.

En septiembre de 2022, Barbero aparece en un video en su cuenta de TikTok diciendo: “Estamos en la zona sureste de Surinam, en plena selva, limpiando unos barbechos que había, antiguos, para empezar a hacer unos trabajos”. El escenario es un terreno, una loma, toda ya color tierra , sin nada verde que le sobreviva. De fondo, una oruga topadora arrasa con los árboles. Esa imagen, tal vez no sea nada fuera de lo común en cualquier otro país del mundo, pero en Surinam tiene un significado potente: es el inicio de ‘algo’, es la llegada de menonitas, gente con vocación agrícola y una cultura expansiva que cargan con una imagen sobresaliente por ser buenos trabajadores y honestos, pero también con la mala fama de que “no dejan árbol en pie”.

Iona Edwards, parlamentaria indígena, señaló a Nómadas que el Gobierno no les ha informado ni les ha consultado sobre la llegada de los menonitas. Recientemente (en octubre) les confirmaron que el proyecto piloto es de 30 mil hectáreas para 50 familias menonitas, y nada más; ni siquiera saben dónde quedan los terrenos concesionados.

Esto sucede pese a que la llegada de menonitas a Surinam no se ha dado de la noche a la mañana. Como mencionó Barbero, h ubo reuniones y negociaciones durante casi dos años . Existe un documento de aprobación, con fecha 6 de octubre de 2022, expedido por el Ministerio de Relaciones Exteriores al socio de Barbero, Ruud Souverein, con el asunto: “Permiso para que 50 familias menonitas viajen a Surinam”. Allí se detalla que el permiso es para residentes menonitas de las colonias Valle Esperanza, Valle Hermoso, Yanaigua y Norte (situadas en Santa Cruz, Bolivia) y que con ese permiso podrán “trabajar en el sector agrícola por un período de tres años”.

Pero, ¿cómo fue el proceso para que ahora haya menonitas de Bolivia en Surinam? Según Adrián Barbero, el proyecto es una iniciativa del Gobierno de Surinam, que le pidió llevar agricultores para transformar bosques en áreas para cultivar soya y maíz, con la finalidad de tener granos para alimentar pollos y garantizar así la comida para sus pobladores. (Nómadas contactó a dos ministerios del Gobierno para hacer esta y otras consultas, pero no se tuvo respuestas).

En una primera etapa, dice, se trabajará en 30 mil hectáreas, las cuales han sido concesionadas por el Gobierno a Terra Invest y esta empresa las transferirá a las sociedades conformadas por menonitas en Surinam. Es decir, el Gobierno no concesiona directamente a los menonitas, sino, a la empresa de Barbero y Souverein.

Los menonitas tienen una vocación agrícola y una alta tasa de fecundidad que hace que siempre precisen más tierra, por lo que las colonias se van multiplicando a medida que los varones cumplen la mayoría de edad. Sin embargo, llega un punto en que no hallan más tierra en el país que radican y por eso miran hacia fuera de sus fronteras, explica Alcides Vadillo, director de la Fundación Tierra en Santa Cruz.

Siempre necesitarán más tierra. Hay dos razones para esto, primero, que tienen una vocación 100% agrícola; es decir, su cultura los empuja a ese oficio y no les da más alternativas. El otro motivo es la ‘tradicional’ alta tasa de fecundidad, que hace normal que tengan cuatro, cinco, seis, siete... diez hijos…

Si nos enfocamos solo en el papel de los menonitas en la deforestación, según Global Forest Watch, Boli via es el tercer país a nivel mundial que mayor cantidad de bosques perdió en el mundo en 2022 (400 mil hectáreas). Pero el dato que concierne a los menonitas, dado por el Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP por sus siglas en inglés) en febrero de 2023, señala: “Los menonitas han causado un tercio (33%) de la deforestación de soya en la Amazonía boliviana en los últimos 5 años”.

“Por otra parte, 41 de las 99 colonias, están asentadas en áreas que, según su Plan de Uso de Suelo (PLUS), no pueden ser parcial o totalmente deforestadas, pero pese a eso, sí se talaron extensiones muy importantes, incluso dentro de Áreas Protegidas o Sitios Ramsar”.

Pese a estos datos, Barbero señala que los menonitas “no son deforestadores” sino que han sido “estigmatizados”, al igual que en los casos de violaciones masivas ocurridas en Santa Cruz , Bolivia, en 200 9. “Comprendo muy bien el concepto menonita, vivo muy cerca de ellos, no porque sean la persona más buena del mundo, sino porque me generan un negocio”, subraya.

Dice que su vecino, Bernardo Klassen, es uno de los que está en Surinam y le ha contado que sobrevoló las tierras en avioneta, que van a desmontar todo, que no dejarán ni cortinas rompevientos, que los árboles se podrán tumbar fácilmente con la oruga topadora porque el terreno es húmedo, que el río está a 10 kilómetros…