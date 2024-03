Un helicóptero sobrevuela el festejo “evista” y Evo Morales apunta al “gobierno nefasto”

“Miren, hermanos y hermanas, sorprende el helicóptero. Yo me acuerdo que cuando hicimos la primera concentración, durante el golpe de Estado en Coronilla, el helicóptero del gobierno de facto daba vueltas y vueltas para amedrentar. Ahora, de un gobierno de facto a un gobierno nefasto, otra vez, helicóptero (dando) vueltas y vueltas por el estadio”, señaló Morales.

El helicóptero sobrevoló varias veces por el estadio de Yapacaní, incluso, en el momento que Morales estaba emitiendo su discurso, pero aseguró que no lo amedrentarán.

​Asimismo, aseguró que este sobrevuelo no es casual y hasta presumió que se usó el helicóptero para que sus seguidores no logren escucharlo.

“¿Saben qué hicieron el año pasado en Ivirgarzama? En el momento que hablaba, puro petardos (hicieron detonar) para que el pueblo no pueda escuchar, ahora helicóptero para que los compañeros no puedan escuchar. Imagínense, ojalá no gasifiquen como antes”, apuntó.