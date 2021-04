Un hombre es quemado vivo en una comunidad tsimane de Beni

Escucha esta nota aquí

Un hombre fue quemado vivo en la comunidad tsimane de Catumare. Si no hubiera sido por un video que alguien publicó en Facebook y que se hizo viral este hecho suscitado a orillas del río Maniqui hubiera quedado ahí, en la lejanía de este inaccesible pueblo del Beni, ubicado a más de 100 kilómetros del municipio San Borja, y hasta donde la Policía proyecta llegar en una avioneta y luego, hacer cuatro horas de navegación, para poder investigar 'in situ'.



Por el reporte diario del Comando de la Policía de San Borja se conoce que la institución verde olivo tomó conocimiento del hecho, precisamente, por la viralización del video que muestra el horrendo crimen.

Tanto el alcalde de San Borja, Jorge Áñez Claros, como el presidente del Gran Consejo Tsimane, Carlos Saravia, confirmaron a la Policía que un hombre, que no ha sido identificado, fue quemado vivo el 19 de marzo en presencia de los comunarios y como un castigo ejemplar por haber, supuestamente, quitado la vida a una persona.

El documento policial detalla que se tuvo que acudir a un traductor de tsimane para entender lo que las personas dicen en el video. De ese modo se concluye que se trató de justicia comunitaria y que, incluso, se lo hizo en presencia de menores de edad.

Las voces en el video, según el traductor solicitado por la Policía, señalan: "Mira, está quemando. Ustedes niños no busquen problemas" y "ustedes jovencitos no hagan como este problema", mientras que otra persona se dirige al hombre que arde en llamas: "Porque has matado gente te estás quemando; porque has buscado problema ahora tienes castigo, ahora tus propios ojos mirar este problema (...); ahora estás gritando, yo te dije primero, no escuchaste compañero".

La dirección nacional de La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), al mando de Alberto Aguilar, dispuso la movilización de agentes, por aire y por río, para investigar este crimen registrado en la comunidad tsimane de Catumare, de la provincia General José Ballivián Segurola de Beni.

