Un hombre muere asfixiado con su bolo de coca, en Bulo Bulo

Wilfredo Aguilar Uño, de 42 años de edad, salió de su casa ubicada en Santa Fe, del municipio de San Carlos, el pasado domingo y apareció en la feria de Bulo Bulo agonizando , presuntamente asfixiado por su bolo. Los familiares del fallecido no se explican cómo llegó al vecino departamento y piden que se investigue este hecho.

“Como (Wilfredo) estaba solo, no sabemos qué paso; nos dijeron que se ahogó con su bolo, pero no estamos conformes con esa explicación. La Felcc nos dijo que lo auxiliaron y no pudieron salvarlo, y cuando murió lo mandaron a la morgue de Ivirgarzama”, manifestaron los familiares del fallecido durante el velorio, pidiendo a las autoridades que investiguen este hecho.