Un juez amplía tres meses más la detención de Áñez por Golpe I

Por su parte, la defensa calificó que es todo lo que arguye la Fiscalía no es justificable, porque no es culpa de la expresidenta Jeanine Áñez, que el Ministerio Público no hubiera avanzado en la investigación, ni tampoco se la puede castigar a ella ni a los otros implicados, porque hayan sujetos investigados que no se encuentren fuera del país.