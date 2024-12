Un juzgado en Sucre ya tiene la orden para excarcelar a Dávila y extraditarlo a EEUU

Por su parte, el abogado de Dávila, Manolo Rojas, cuestionó la celeridad del Gobierno en este proceso. “Aún no se han cumplido los debidos procedimientos, como la notificación oficial. Además, el país atraviesa una vacación judicial, lo que hace imposible que la extradición se concrete antes de Navidad”,

Dávila fue capturado por la Policía Boliviana el 22 de enero de 2022 cuando estaba por huir a Argentina; dos días después fue enviado a prisión bajo cargos de legitimación de ganancias, no por narcotráfico. El 2 de febrero de ese año, Ned Price, un portavoz del Departamento de Estado de EEUU leyó un comunicado con el que anunció el pago de una recompensa de hasta $us 5 millones “por información que conduzca a la condena en una corte en Estados Unidos”. La declaración del funcionario norteamericano tiene como base la acusación formal del Gran Jurado de Nueva York, el mismo tribunal que sustanció los cargos contra el narcotraficante mexicano Chapo Guzmán, ex líder del cartel de Sinaloa.