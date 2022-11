Un MAS dividido escucha al presidente y hay una pelea judicial en la Cámara Baja

“Esta denuncia está presentada y firmada por nueve parlamentarios en representación de 35 colegas diputadas y diputados. La señora Miriam Martínez usurpó funciones, pero vamos a ampliar los delitos. Esto no va a quedar en la impunidad, la Asamblea no es un circo”, sostuvo el diputado Héctor Arce en puertas de la Fiscalía de La Paz.

La entrada de Arce se demoró un par de minutos, tiempo en que Freddy Mamani aprovechó para ingresar a la sesión y fue recibido con aplausos por algunos diputados. “Aquí está nuestro presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani, y no ese discriminador, a mí me ha discriminado”, se oyó decir a una diputada que vestía polleras en alusión a Jerges Mercado, quien observó la escena.

El diputado Juan José Jáuregui dijo que las actitudes mostradas ayer y el hecho de no reconocer a Mercado son “ánimos exacerbados y que no están admitiendo que el MAS como organización política no es un mecanismo de cumplimiento de pretensiones y aspiraciones o sueños individuales. Un pequeño sector del MAS está distorsionado los objetivos del instrumento político”. Sobre la división, aseguró que en algún momento tendrán que reunirse para debatir ideológica y políticamente sobre cuál es “la génesis” del MAS cuyo objetivo es trabajar para los bolivianos.