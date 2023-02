Un MAS dividido pide investigar al hijo del presidente Arce por el litio

“Esta denuncia no es contra el presidente. Estamos hablando de un ciudadano mayor de edad que se llama Luis Marcelo Arce, quien ha estado de intermediario con estas empresas (para la adjudicación de un contrato). El señor Marcelo es mayor de edad, ¿por qué no sale a desmentir y desvirtuar eso?, ¿por qué no sale el ministro de Hidrocarburos? ¿Por qué salen otros colegas diputados que me piden que me retracte? Les digo, no me voy a retractar. Tenemos la información seria y confiable”, dijo a EL DEBER.