Un milagro que renace en medio de la batalla cocalera

“Quiero agradecer a mi familia, a mis seres cercanos, a mis compañeros de Adepcoca (Asociación Departamental de Productores de Coca), pero, sobre todo, y lo primero, al personal médico, que tienen un amor al prójimo y que tienen un amor de padre, madre e hijo. Por un lado, he pensado que me he equivocado, pero me han tratado excelente. Conozco a todos los doctores que me han tratado (...) Sobre todo está Dios, nada más”, continuó Plácido Cota todavía con la voz pausada.