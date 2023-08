Un niño de 8 años intenta emular al Hombre Araña y resulta picado por una viuda negra

Desde agosto de 1962, el icónico personaje de cómic creado por Stan Lee y Steve Ditko, el Hombre Araña, ha sido uno de los superhéroes más populares del mundo del cómic. Sus aventuras han trascendido las viñetas para llegar a dibujos animados, radionovelas, series de televisión, películas, videojuegos y otros medios, convirtiéndose en un favorito entre niños y adultos por igual. Sin embargo, la fascinación que despierta este trepamuros puede llevar a algunos niños a imitarlo de manera peligrosa.



El Hombre Araña, también conocido como Peter Parker, obtiene sus poderes sobrenaturales después de ser picado por una araña radioactiva, lo que le otorga habilidades especiales para trepar paredes y lanzar telarañas. Aunque la mayoría de las personas comprenden que esto es pura ficción, algunos niños aún creen que es posible adquirir poderes similares.



Un ejemplo de esto tuvo lugar el sábado 29 de julio en la urbanización Vichuloma, al este de la ciudad de Oruro, donde un niño de ocho años, vecino del lugar, sufrió las consecuencias de su creencia en los superpoderes del Hombre Araña. Mientras jugaba cerca de un riachuelo, el menor de edad encontró una araña viuda negra y, convencido de que obtener sus poderes estaba al alcance de su mano, la capturó en un recipiente. Al intentar manipularla, la araña le picó en la mano izquierda.



Aunque inicialmente no experimentó malestar, diez minutos después, el niño comenzó a sentirse mal y decidió contarle a su madre lo sucedido. Preocupada, lo llevó de inmediato al centro de salud de la zona. Ante la delicada situación, los profesionales de salud decidieron trasladarlo de urgencia al Hospital General San Juan de Dios, donde recibió una dosis de antilatrodectus, el antídoto para el veneno de la viuda negra.



Ernesto Vásquez, responsable del Programa de Enfermedades Zoonóticas del Servicio Departamental de Salud (Sedes) Oruro, informó que, aunque las picaduras de viuda negra rara vez son mortales, es esencial buscar atención médica inmediata para evitar complicaciones, especialmente si el paciente tiene problemas médicos preexistentes o no mejora con la medicación habitual.



Vásquez también hizo un llamado a los padres y cuidadores para prestar mayor atención a los niños, especialmente cuando están en la edad en que se sienten atraídos por personajes ficticios como el Hombre Araña. "Es fundamental explicarles que estas historias son meramente fantasía y que intentar imitar a los superhéroes podría poner en riesgo sus vidas. Aunque es un desafío, especialmente cuando ambos padres trabajan fuera de casa, es crucial hacer el esfuerzo por el bienestar de los hijos", expresó.



El caso del niño de Oruro no es el primero de este tipo, y Vásquez enfatizó que es necesario tomar conciencia para evitar que situaciones similares se repitan en el futuro.