Un nuevo juicio ‘Zapata III’ prepara el abogado Eduardo León

“El 17 de mayo de 2016 yo he sido aprendido violentamente por los organismos de seguridad interna del Estado por orden de Evo Morales y Juan Ramón Quintana, he estado 15 días aprehendido, luego se me ha quitado mi título, estuve 11 meses con detención preventiva en el penal de San Pedro, me dieron 15 meses con detención domiciliaria con escolta y sin salida”, reclamó el abogado Eduardo León al señalar a sus acusadores de 2016.