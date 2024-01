Un río se desborda e inunda Tipuani; el Gobierno afirma que hay “muchísimas viviendas” afectadas

Sin embargo, “en este momento no se tiene todavía la cuantificación (específica) de los daños, pero, por la información que hemos recibido, se pueden considerar como daños de mediana a mayor magnitud”, señaló la autoridad en una conferencia de prensa.





Pero “no tenemos el reporte de ninguna persona fallecida ni desaparecida; el reporte preliminar que recibí es que no se ha tenido que lamentar ningún daño personal y en cuanto a las viviendas (todavía) no se puede cuantificar porque muchas zonas aún se encuentran bajo el agua”, aclaró.