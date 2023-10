Un tribunal de El Alto rechaza juicio ordinario contra Jeanine a días del examen de Bolivia en la CIDH

El 12 de junio de 2022, el jefe del MAS, Evo Morales, reveló que el camino del juicio ordinario contra Áñez fue asumido en una reunión política con presencia de los actuales mandatarios, miembros de la bancada del MAS y del Pacto de Unidad. Reveló que estuvieron el presidente Luis Arce, David Choquehuanca, vicepresidente; Iván Lima, el Pacto de Unidad, no todos; jefes de bancada de senadores y diputados, presidentes de las cámaras, casi coincidimos que debe ser juicio ordinario y no juicio de responsabilidades” , afirmó.

A pesar que la resolución se emitió el 27 de octubre, los abogados de defensa de Áñez aún no fueron notificados. Ellos fueron hasta los juzgados de El Alto para recibir dicha notificación, no obstante, no se las entregaron de forma oficial. La hija de la exmandataria teme que por presiones políticas, esa resolución se revierta. “Es que todo este tiempo no han respetado la Constitución ni las leyes, muchos son serviles al Gobierno, así que esperamos que esa resolución no se revierta”, dijo Carolina Ribera