Una calle de La Paz luce más de 70 paraguas multicolores y se vuelve viral

La calle José María Linares en La Paz luce más de 70 paraguas multicolores y se convierte en un espacio donde decenas de personas acuden diariamente para sacarse fotografías y hacer videos para TikTok.

La atención que cobró el espacio hizo que la Alcaldía mejore la vía, para potenciar los negocios turísticos, artesanales y gastronómicos. Fue centro de la inauguración de la II Fase de la Intervención Urbana denominada “Espacio en Movimiento”.

“La gente viene a filmar a este lugar para hacer TikTok, están escogiendo esta calle linda, hay que mantenerla segura, hay que mejorar la iluminación, seguridad, Policía Turística. Yo les prometí, que esto iba a crecer, gracias a la confianza de ustedes”, dijo el pasado martes el burgomaestre paceño, Iván Arias.

Las imágenes:

Además, el dueño de una vivienda pintó en el interior de su casa las alas de un cóndor para que los turistas se tomen fotografías. “Pintaron para atraer turistas, tienen motivos hermosos; una señora me dijo que está volviendo a reabrir su negocio, otra me dice que va abrir un museo porque ‘la calle se está poniendo bonita’, y yo le dicho ustedes lo están poniendo bonita, es de ustedes; cuando las cosas son regaladas uno no las valora”, destacó.

La intervención en ese espacio comenzó en julio del 2021, con la sensibilización de los actores económicos y vecinos sobre la importancia de la recuperación del espacio público y la reactivación de la economía.

Uno de los negocios que asumió el desafió de convertir ese sector en una Espacio en Movimiento fue LAM, quienes confeccionan prendas de vestir elaborados con lana de alpaca. Este comercio utilizó 70 paraguas coloridos y las colocó en la esquina de la calle Linares y Sagárnaga, lo cual consolidó la identidad a la vía y atrajo a turistas extranjeros y visitantes nacionales.

Tras esa primera experiencia en el año 2021, este año el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz logró el compromiso y participación de mayor cantidad de actores, propietarios de negocios y vecinos, que participaron en las presentaciones iniciales realizada por la comuna paceña y aportaron sus criterios para personalizar las calles en sus diferentes zonas con la elaboración de parapentes, canastas, ch’iwiñas, cholitas, brujas e incluso murales verticales y horizontales realizados en el Pasaje Jiménez, por ejemplo, con la pintura de las alas de un cóndor en uno de sus muros.

El video: