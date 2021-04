Una comisión de investigadores ya navega rumbo a Catumere, la comunidad tsimane donde quemaron vivo a un indígena

Escucha esta nota aquí

Ayer (miércoles), por un video publicado en Facebook, la Policía tomó conocimiento de la horrenda muerte de un hombre que fue quemado vivo en una comunidad tsimane, situada en la orillla del río Maniqui, en la provincia General José Ballivián Segurola, de Beni.

A Catumere, un recóndito lugar de la Amazonia boliviana, solo se puede llegar por vía área o fluvial. Y es de la segunda forma en la que, según un informe del Ministerio Público, se está trasladando una comisión conformada por un fiscal, un médico forense, tres traductores y cinco policías.



Buscan, entre otras cosas, identificar al hombre de la comunidad indígena tsimane Catumare al que los pobladores le rociaron combustible y luego le prendieron fuego mientras, en lengua tsimane, le decían: "Porque has matado gente te estás quemando; porque has buscado problema ahora tienes castigo, ahora tus propios ojos mirar este problema (...); ahora estás gritando, yo te dije primero, no escuchaste compañero", según el traductor que le ayudó a la Policía de San Borja a traducir las voces del video.

Los tsimanes acusaron al hombre de haber quitado la vida a una persona y como un castigo ejemplar lo quemaron. Incluso, les dicen a los menores de edad allí presentes: "Mira, está quemando. Ustedes niños no busquen problemas" y "ustedes jovencitos no hagan como este problema".

Redes sociales

El fiscal departamental de Beni, Ruthiar Vásquez, según una nota de prensa, coincidió con el reporte policial que emitió el miércoles la Policía de San Borja, de que por un video que alguien colgó en Facebook, ayer empezaron de oficio a investigar el hecho.

“Un equipo multidisciplinario se trasladó hasta la comunidad de Catumere, del municipio de San Borja, con el propósito de realizar la investigación del hecho. Una vez en el lugar, recolectarán todos los elementos de prueba que ayuden a esclarecer la verdad de lo que pasó”, dijo Vásquez.

​