“Una elección de autoridades judiciales no cambiará los problemas estructurales de la justicia”, dice Arce

El presidente Luis Arce exhortó a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) a garantizar el proceso de las elecciones judiciales para nuevos magistrados, aunque admitió también que ese proceso no solucionará la crisis estructural que atraviesa el sistema judicial en Bolivia.

“Mi exhortación a la Asamblea Legislativa Plurinacional es (que) para tener nuevos tribunales y magistrados, aunque somos muy conscientes de que una elección de autoridades judiciales no cambiará los problemas estructurales de la justicia y eso está demostrado ; sin embargo, hay que avanzar en esta tarea dejando de lado la politización de este proceso", sostuvo.

​En el balance de las tareas pendientes en su Gobierno, el jefe de Estado no pudo eludir la crisis judicial y se planteó como un gran desafío es transformar la justicia. “Otro gran desafío que tenemos es la transformación de la justicia que no pasa por poner parches sino por cambiarla desde sus cimientos y esta tarea no puede encararse sin la voluntad política de todos los actores”, apuntó.