Una empresa remueve tierras en época de lluvias y causa un deslizamiento en la zona sur de La Paz

El titular de la SMGIR también anunció que la empresa causante del derrumbe será sancionada y no descartó una denuncia de los vecinos afectados. “El problema fue ocasionado por imprudencia, impericia y hasta por negligencia, y en ese sentido se asumirán todas las acciones correspondientes para sancionar a quienes provocaron el derrumbe e intuimos que los propietarios de las viviendas afectadas harán lo mismo y de forma particular”, expresó.

El alcalde Arias afirmó que las empresas que realizan movimientos de tierra en el sector no tienen autorización de la Alcaldía de La Paz ni de Achocalla porque también arguyen que tienen permiso de un municipio aledaño, pero, dijo que este viernes se encontraban en Sequoia autoridades de la comuna aledaña quienes aseguraron que no autorizaron a ninguna empresa para que opera en territorio paceño.

Arias pidió la intervención del Viceministerio de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor porque hay publicidad engañosa para la venta de terrenos sin respaldo de documentación. “Ahí arriba se están vendiendo lotes, lotes que dice que tiene camino, los vecinos de aquí han denunciado al Viceministerio de Defensa del Consumidor porque es propaganda falsa, pero Defensa del Consumidor no hace nada, entonces es una serie de factores, no hay un solo culpable; lo único que quiero decir es hay inconciencia, hay gente que quiere lucrar a cualquier precio, no le importa el bien común”.