Una familia construye un parque temático de extraterrestres en Shinahota, corazón cocalero

A 280 kilómetros de Santa Cruz y 180 de Cochabamba, en pleno corazón cocalero, un terreno agrícola ubicado en una colina del municipio de Shinahota fue convertido por la familia Toaca en un parque temático de extraterrestres en siete hectáreas de extensión rural, el ‘Área 51 ET Park’.













“Soy abogado, tengo 42 años y el parque está en los terrenos de mi madre que ella era colonizadora y tenía este terreno desde sus 19 años. ¿Dónde más podía construir? Estos son terrenos de mi madre, no podría hacer en otro lugar, el terreno no me cuesta nada; yo hice con mis manos todo”, relató emocionado Erasmo Toaca, justificando así el por qué decidió construir en esta población un parque de diversiones.







Ya no recuerda cuándo empezó la idea, solo quería concluir y avanzó de a poco. Aseguró que le costó unos $us 10 mil la construcción de todo el parque que no está concluido. Dijo que por la región hay 11 parques que él no conocía y que ahora él forma parte de ese grupo de propietarios que ofrecen diversión en el municipio.





No le preocupa tanto la rentabilidad del negocio, “yo no hice estudio de mercado ni nada, yo quería un parque como el que soñaba para mis hijos”, afirmó convencido y relató que la mayor de sus hijas tiene 12 años y por tanto, su premura era acabar antes que les deje de interesar un parque a ellos.





Shinahota es conocida como el centro del corazón cocalero del trópico de Cochabamba. En mayo de 2006 llegó hasta esta población el fallecido presidente venezolano, Hugo Chávez, y fue en esta población que Evo Morales declaró a Bolivia como un estado anticolonial y antimperialista. Toda esa historia a Erasmo Toaca no le toca, él afirma que quería un parque desde niño y que tenía el terreno ideal para eso.





El nombre del parque surge de unir varias ideas, ET son las iniciales del propietario, Erasmo Toaca, aunque ET también es el nombre del famoso extraterrestre de Hollywood de los años '80. Área 51 se refiere a la base militar estadounidense donde se sospecha que existen estudios sobre extraterrestres. De ese modo surgió el ‘Área 51 ET Park’, que ahora forma parte del grupo de atractivos turísticos de la zona.





La unidad de turismo del municipio de Shinahota se puso en contacto con él para promocionar el parque, ya que es el único en su clase, porque la mayoría de los parques de la zona son parques acuáticos y de pesca, por tanto, al ser una novedad, lo pusieron como atractivo del municipio en sus cuentas de redes sociales.





Este jueves en la mañana, decidió inaugurar el parque e invitó a las autoridades locales, aunque las mismas no llegaron, pero asistieron los responsables de la unidad que apoyó su iniciativa.