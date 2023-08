Una funcionaria del Segip emitió cédulas falsas para Marset y su socio narco con el mismo 'modus operandi'

¿Pero, cómo obtuvo Marset está cédula sin que se detecte su verdadera identidad? El informe policial señala que Marset no fue registrado en el sistema biométrico para evitar que su huella dactilar alerte que era extranjero y tenía antecedentes. Solo fue cedulado con un certificado de nacimiento boliviano que fue emitido Registro Civil con el nombre de Gabriel De Souza Beumer.

A los investigadores policiales les llama la atención este caso, porque Julio Luis Deal obtuvo su CIE con nombre falso con el mismo modus operandi de Marset, es decir, que no se registró en el biométrico del Segip para evitar que se descubra que tenía antecedentes penales.

“Luis Deal recogió su CIE a sabiendas que no había sido biometrizado, dando lugar a que el mismo pueda volver a sacar una nueva cédula con otra identidad, toda vez que al no biometrizar, el sistema del Segip no alerta en el momento que una persona intenta cambiarse de identidad”, dice parte de la imputación formal de este caso al que tuvo acceso EL DEBER.