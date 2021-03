Una mujer denuncia por paternidad a Albarracín y él lo califica como una “canallada”

Escucha esta nota aquí

Ayer apareció una mujer que denunció por paternidad a Waldo Albarracín, exrector de la UMSA, exdefensor del Peublo y excandidato a la Alcaldía de La Paz. La supuesta víctima sostiene que este la embarazó y abandonó a su bebé de cinco meses y medio que se encuentra en terapia intensiva del Hospital Materno Infantil.

La exautoridad calificó como una “canallada” semejante acusación, atribuyéndola al intento del MAS de criminalizar a toda persona crítica. “Como no tengo nada que esconder o encubrir, me someteré voluntariamente a un examen de ADN, precisamente para demostrar la estrategia política de quienes no admiten vivir en democracia y acuden a este tipo de guerra sucia ante su incapacidad de resolver sus diferencias”, posteó.

La madre, de acuerdo a la información de ATB y de ‘Detrás de la Verdad’, acudió al Ministerio de Justicia para que Albarracín se haga responsable. “Pensé que era una persona, como él dice ser, ‘defensor de los derechos humanos, una persona intachable, altamente sensible, altruista’, y me doy cuenta de que es todo lo contrario”, dijo, sin ser identificada.

Mientras que el activista enfatizó que “hasta aquí toleré con cierta paciencia y convicción democrática, un conjunto de atropellos contra mi persona y mi familia, como son los intentos de asesinato a mi persona, la quema de mi casa y las constantes amenazas de muerte, pero basta, se acabó mi paciencia y haré prevalecer mi dignidad por todos los medios posibles contra esta canallada”.