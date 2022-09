Una nación indígena abandonada y en el olvido: los araonas temen lo peor

El abandono es la herida que más duele a la nación indígena Araona. Una sola escuela que funciona está en condiciones precarias y no hay postas de salud en sus ocho comunidades. Sin acceso a servicios básicos y la conexión con el interior del país es casi nula y muy costosa si es que alguien se anima a salir. Son poco más de 70 familias araonas que piden atención del Estado para poder escapar de la pobreza y evitar que exista un etnocidio en uno de los 36 pueblos indígenas reconocidos por la Constitución Política del Estado.

Las casas fueron construidas por los mismos indígenas, todas con madera El olvido pasó de ser una tristeza a ser un sentimiento normal. Los araonas no recuerdan cuándo tuvieron alguna atención del Estado. Siguen sin educación, siguen sin acceso a varios derechos, siguen sin salud, siguen sin servicios básicos, siguen olvidados. Los niños y niñas corren y juegan con lo que pueden en el intenso calor que puede llegar en verano hasta los 35 grados centígrados: ramas, juguetes de madera o una simple botella de plástico son instrumentos de juego.

La producción de castaña es el sustento de las familias, pero no tienen muchos mercados Tierra indígena

“Estamos olvidados por parte de las autoridades. Necesitamos que se construya una posta de salud y una nueva escuela, pero nada hacen. Actualmente los alcaldes, gobernadores que pasan no saben si existen los araonas. Estamos olvidados, abandonados y nuestros derechos de pueblos indígenas están vulnerados”, lamentó Chanito Matawa, dirigente araona y que ahora es asambleísta departamental de La Paz.

Matawa no oculta su pena por lo que sucedió hace poco. Un anciano –que en su cultura son considerados sabios las personas de la tercera edad- falleció porque no se pudo hacer nada con sus saberes ancestrales. Era urgente llevarlo a una posta de salud, pero la más cercana está a cuatro días en embarcación en esta época. Lo mismo sucede con los niños, mujeres y todos los pobladores. Se enferman y solo queda rezar para que se mejoren.

“El hermano ha fallecido por descuido, por falta de alimentación y nutrición. No se ha podido dar a tiempo vitaminas o alimentos. No tenemos buena alimentación y se está acabando lo poco que nos han dado en el municipio y la gobernación. No tenemos ni postas de salud cercanas, a la única que podemos acudir viajando durante cuatro días es al de Sena, donde hay un centro de salud”, explicó Matawa.