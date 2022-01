Una reunión de Gabinete Ampliado definirá si Arce cambia a alguno de sus ministros

Escucha esta nota aquí

Una reunión de Gabinete Ampliado definirá si el presidente Luis Arce cambia o no a algunos de sus ministros. En el encuentro también participarán dirigentes del Pacto de Unidad y la dirigencia del Movimiento Al Socialismo (MAS).

Manfred López, dirigente de la Confederación Sindical única de Trabajadores Campesino de Bolivia (Csutcb, dijo este viernes que ayer hubo una reunión de los representantes de las organizaciones sociales afines al Gobierno, con el primer mandatario, en la que accedió a que haya una evaluación de la labor de sus colaboradores.

“Le pedimos una reunión al presidente con todo su Gabinete y los viceministros, para sentarnos todos y hacer una evaluación sobre tres ejes temáticos: orgánico, político y en ejecución; y en cada ministerio y viceministerio. Ahí también el presidente observará y también las organizaciones sociales”, señaló el secretario de comunicaciones.

Admitió que, en el encuentro con el jefe de Estado, “muchos dirigentes han pedido cambio de ministros porque no los recibían y porque no había buena coordinación. Por eso pedimos que haya esa reunión, para no hablar de espaldas”.

Explicó que los más cuestionados son los titulares de Gobierno y Justicia, Eduardo Del Castillo e Iván Lima, porque, a juicio de algunos sectores, no garantizaron una acción inmediata para sancionar a los responsables de los hechos de 2019.

“Hubo discusiones, no de profundidad, se ha observado a los ministros de Gobierno y Justicia, por no haber desarrollado bien su trabajo, sobre todo en los procesos por los hechos de 2019. Se critica el retraso”, aclaró.

López dijo que la reunión de Gabinete Ampliado será antes del Día del Estado Plurinacional, 22 de enero. El Gobierno resolvió hoy cancelar todas las concentraciones de celebración para esa jornada y solo protagonizar un pequeño acto en la Casa Grande del Pueblo.

“Hemos hecho la valoración, algunos ministros deben ser técnicos, pero no todos, debe haber orgánicos, políticos y otros técnicos, para que trabajen. Se harán evaluaciones, tal vez el presidente del MAS hace una valoración política, ya estamos definiendo la fecha, será antes del 22 de enero”, agregó en entrevista con radio Compañera.

