Una semana después de criticar a Evo, Arce visita a José Mujica en Uruguay

En la cita con Arce, Mujica recibió al presidente boliviano en su estancia ubicada en las afueras de Montevideo. Ambos compartieron una amena charla y en medio de la informalidad Arce invitó a Mujica a dar un mensaje a los bolivianos, a través de un video, que lo subió en su cuenta de Tik Tok. El expresidente uruguayo, acompañado de su esposa Lucía Topolansky, no lo dudó y dijo: “cuiden la unidad, a pesar de las diferencias, porque la gran lucha es cómo se reparte el ingreso. Cualquier gobierno, más o menos progresista, va a repartir un poco mejor para abajo, y un gobierno de derecha va a repartir para arriba, porque creen honradamente en la teoría del derrame, que hay que cuidar a los que están arriba para que se genere el trabajo”.

Asimismo, advirtió que “si no logran entenderse y andar juntos no van a pagar los líderes, pagará el pueblo pobre, que no tiene la culpa de nada, y es víctima de todo”, afirmó Mujica.